Tutora pede ajuda para encontrar cachorrinho que sumiu no sábado (02)

No último sábado, 02 de novembro, por volta de 16h, um cachorrinho acabou fugindo de sua casa, localizada na rua Paranapanema, no bairro Iguaçu.

O cachorrinho atende pelo nome de Fofo, é porte pequeno/médio e aparenta ser mestiço a raça shih tzu. Ele já havia desaparecido em setembro, e felizmente conseguiu voltar para casa. Sua tutora explica que está internada, e que o Fofo não gosta de ficar sozinho em casa. Sendo assim, quando o portão acabou ficando aberto por um tempo, e ele acabou fugindo.

O cachorrinho é muito dócil e gosta de ficar perto das pessoas. Além disso, ele não é adepto a convivência com outros animais. O Fofo estava usando uma coleira azul quando desapareceu. Seu pelo é mais ou menos longo, com coloração branca e algumas manchas bejes no corpo.

Para qualquer informação do paradeiro do Fofo, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99619-8993.