Um ano de compromisso, confiança e realização de sonhos!

Em fevereiro de 2023 a RealCasa Imóveis iniciou as atividades de seu escritório físico e rapidamente se destacou por sua dedicação em oferecer serviços de qualidade, baseados em valores sólidos como transparência, ética e comprometimento. Neste um ano, a imobiliária consolidou-se como uma parceira confiável para aqueles que buscam comprar, vender ou alugar imóveis em Araucária e arredores. “O sucesso da RealCasa Imóveis é resultado do empenho de uma equipe apaixonada pelo que faz, sempre pronta para atender às necessidades dos clientes com profissionalismo e cordialidade!”, afirmam os proprietários.

Em um mercado tão dinâmico e desafiador como o imobiliário, a RealCasa Imóveis destaca-se não apenas pelos negócios bem-sucedidos, mas também pela construção de relacionamentos duradouros e pela participação ativa no desenvolvimento da cidade. A imobiliária enxerga o aniversário como uma oportunidade não só de celebrar, mas também de renovar seu compromisso em contribuir para o crescimento e bem-estar da comunidade araucariense.

“Nós da RealCasa Imóveis agradecemos aos nossos clientes e parceiros por fazerem parte desse nosso primeiro ano, que seja apenas o início de uma jornada de conquistas e realizações!”, declaram os proprietários.

Nós da RealCasa Imóveis agradecemos aos nossos clientes e parceiros por fazerem parte desse nosso primeiro ano

Serviço

A RealCasa Imóveis está localizada na Rua Paulo Alves Pinto, 144, Centro. O telefone e WhatsApp para contato é o (41) 9 9182 7026. “Venham conhecer nosso espaço, estaremos de portas abertas para atendê-los e realizar negócios”, convidam os proprietários.