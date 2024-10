UniCesumar fortalece investimentos na modalidade EaD para continuar entregando ensino de qualidade

A cidade de Araucária, assim como o restante do Brasil, segue a tendência nacional de expansão do Ensino Superior, com destaque para o aumento expressivo das matrículas na modalidade de Educação a Distância (EaD). Segundo o Censo da Educação Superior de 2023, divulgado pelo Inep, o número de alunos em cursos EaD comparando os últimos 5 anos saltou de 2.473 matrículas em 2019 para 5.752 em 2.023, considerando os anos de 2022 e 2023 o salto foi de 4.559 para 5.752 respectivamente, o que é equivalente a 26% de crescimento no número de matrículas.

Nos últimos cinco anos, o crescimento da educação superior na cidade foi impulsionado principalmente pelas instituições privadas, que oferecem grande parte das vagas de EaD e Ensino Híbrido, modalidade esta que o aluno estuda a teoria através de plataformas digitais e vai para a faculdade executar as práticas em laboratórios voltados as profissões que estão estudando.

Foto: Divulgação. Polo presencial da UniCesumar em Araucária.

A expansão dessa modalidade é evidente: em 2023, mais de 66% das novas matrículas no Brasil foram em cursos à distância, sendo essa uma tendência refletida também em Araucária, onde as maiores Instituições de Ensino Superior (IES) têm focado suas ofertas nessa modalidade. Entre as IES mais importantes na cidade estão instituições como Unicesumar, Unopar, Unip e Anhanguera, que possuem grande número de polos presenciais e ampla oferta de cursos.

Além disso, os cursos mais procurados seguem a tendência nacional, com Pedagogia, Administração e Gestão de Recursos Humanos liderando em número de matrículas na cidade. Porém, nos últimos anos se viu um grande crescimento para os cursos da área de Saúde, como, por exemplo, Biomedicina e Farmácia.

Essa expansão, no entanto, traz desafios, como a necessidade de garantir a qualidade da educação oferecida, o que está sendo tratado em novos planos do MEC, com investimentos direcionados para a formação de docentes e melhorias na infraestrutura dos polos de EaD.

A Unicesumar segue na vanguarda do EAD, com cursos de qualidade e tem em sua estrutura uma Unidade Educacional com laboratórios de última geração para levar aos seus alunos práticas que o mercado exige.

Serviço

O Polo da Unicesumar em Araucária fica na Av. Dr Victor do Amaral, 1020, sala 23. Contato pelo 41 99661-0211.

