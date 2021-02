Unicesumar lança 11 novos cursos na modalidade à distância e híbrido

Compartilhe esta notícia

A necessidade de isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, acelerou uma tendência educacional que já estava em crescimento no Brasil: o ensino à distância. Segundo levantamento realizado pela Unicesumar – a quarta maior universidade do país -, somente entres os meses de agosto a outubro deste ano, a instituição registrou um aumento de 39% em matrículas para cursos EAD ou híbridos. A pesquisa mostra ainda que entre as graduações mais procuradas estão os cursos nas áreas de saúde e bem-estar (85%), tecnologia (64%) e engenharia (56%). Para acompanhar essa tendência de mercado, a Unicesumar, lançou novos 11 cursos à distância e híbrido em áreas que lideram a retomada da economia no País, como engenharia e arquitetura, saúde, indústria e tecnologia. São mais de 14 mil vagas abertas.

“Os cursos ofertados atendem a necessidade de mão de obra especializada para setores em franco crescimento na pandemia, e que mesmo após, continuarão a ser demandadas, como é o caso das graduações relacionadas à tecnologia, setor fundamental para a continuidade dos negócios de milhares de empresas nesses últimos meses”, explica a diretora de graduação da EAD Unicesumar, Kátia Coelho.

Método único de ensino e aprendizagem

Há 15 anos atuando no ensino EAD e há três anos ofertando graduações na modalidade híbrida, a instituição tem um método único de ensino e aprendizagem para cada um dos cursos. “O ensino híbrido não é uma adaptação do presencial, existe uma construção particular que o fortalece. Diferente do modelo totalmente à distância, onde as aulas acontecem exclusivamente em ambientes on-line, a metodologia híbrida é um modelo pedagógico que integra a tecnologia e a flexibilidade das aulas on-line, com a vivência e a prática presencial do ensino regular. Além disso, os alunos aprendem não só pelo método tradicional, mas também com o auxílio de realidade aumentada, simuladores, jogos interativos, podcasts e vídeo 360ª”, conta Fabricio Lazilha, diretor de Cursos Híbridos.

Presentes em mais de 150 polos, os cursos híbridos têm todas as práticas, aulas e encontros presenciais roteirizados, fazendo com que se mantenha a qualidade de atendimento em todas as unidades de ensino.

“Independentemente do polo no qual o aluno faz parte, a Unicesumar entrega uma experiência de aprendizado muito própria, diferente do convencional e que é significativa e essencial ao estudante”, finaliza Lazilha.

A Unicesumar Araucária está atendendo em novo endereço, na avenida Victor do Amaral, 788, Centro. As inscrições para os cursos estão abertas e podem ser feitas pelo telefone: 0800 600 6360 ou pelo site www.unicesumar.edu.br/ead

Confira a lista dos novos cursos ofertados pela Unicesumar

Foto: divulgação

Arquitetura e Urbanismo (5 anos) – Híbrido

Encontros presenciais, materiais com realidade aumentada, laboratórios maker, laboratórios virtuais, softwares modernos. O curso de Arquitetura e Urbanismo da EAD Unicesumar prepara o aluno para elaborar construções, de pequenas casas a grandes edifícios, passando por ruas de bairros, praças e canteiros de cidades. O profissional estará apto a desenhar qualquer projeto construtivo, de habitação ou empresarial, privado ou público. O curso desenvolve múltiplas habilidades e competências, que passam pelas áreas artísticas, humanas e exatas.

Biomedicina (4 anos) – Híbrido

Encontros presenciais, materiais com realidade aumentada, laboratórios físicos. Ao se formar no curso de Biomedicina da EAD Unicesumar, o profissional estará preparado para compreender as causas e sintomas de doenças, ajudando a buscar soluções científicas para produzir medicamentos e vacinas e assim, colaborar no aprimoramento de diagnósticos. Além disso, o estudante estará apto a trabalhar com pesquisa na área farmacológica. O aprendizado da graduação passa por ciências da saúde, biotecnologia, química e até ciências humanas.

Farmácia (5 anos) – Híbrido

Encontros presenciais, materiais com realidade aumentada, microscopia digital, laboratórios físicos. O curso de Farmácia da EAD Unicesumar irá formar o aluno para ser um profissional qualificado para pesquisar, preparar e garantir a qualidade de medicamentos e cosméticos e na análise de alimentos. Além disso, estará atualizado sobre o que há de mais novo na indústria farmacêutica e sairá preparado para realizar análises clínicas e toxicológicas. O curso irá preparar para testar substâncias e seus ativos, identificar as reações no organismo, prestar orientação farmacológica, entre outras importantes funções.

Nutrição (4 anos) – Híbrido

Encontros presenciais, materiais com realidade aumentada, laboratórios físicos. O curso de Nutrição da EAD Unicesumar irá preparar o estudante para aplicar diversas mudanças nos hábitos alimentares da sociedade. Desenvolverá habilidades necessárias para prescrever dietas que promovem a boa nutrição da infância à terceira idade. Como, por exemplo, planos de reeducação alimentar, cardápio para atletas e dietas restritivas. A graduação oferece tudo que o aluno precisa para ajudar as pessoas a terem uma alimentação mais equilibrada, conseguindo, assim, melhorar a qualidade de vida.

Automação Industrial (2 anos e meio) – Hibrido

Encontros presenciais, laboratórios físicos, bancadas modernas e maletas para experimentos, software específicos, materiais com realidade aumentada. O curso tecnólogo power tech em Automação Industrial irá preparar o aluno para ser capaz de atender às demandas da indústria em nível de automatização de processos industriais, utilizando tecnologias atuais como acionamentos de máquinas elétricas, controle de processos industriais com o uso de dispositivos programáveis e de realizar a manutenção em sistemas de automação industrial. Tudo alinhado com a indústria 4.0.

Controle de Obras (2 anos e meio) – Híbrido

Encontros presenciais, laboratórios físicos, bancadas modernas e maletas para experimentos, software específicos, materiais com realidade aumentada. O curso tecnólogo power tech em Controle de Obras da EAD Unicesumar irá formar um profissional capaz de atender às demandas da indústria da construção civil, de acordo com as atribuições profissionais regulamentadas que atuam nas diferentes etapas de uma obra civil. Além disso, irá desenvolver conhecimento a respeito dos procedimentos e estratégias da construção, e mais uma série de competências como raciocínio, liderança, atenção, entre outras.

Manutenção Industrial (2 anos e meio) – Híbrido

Encontros presenciais, laboratórios físicos, bancadas modernas e maletas para experimentos, software específicos, materiais com realidade aumentada. O curso tecnólogo power tech em Manutenção Industrial da EAD Unicesumar irá preparar o estudante para ser capaz de atender às demandas da indústria utilizando técnicas para a manutenção de máquinas e processos produtivos aplicando tecnologias de gestão de manutenção com uso de recursos computacionais. O profissional estará habilitado a planejar, implementar, administrar e aprimorar a manutenção mecânica de uma indústria.

Sistemas Elétricos (2 anos e meio) – Híbrido

Encontros presenciais, laboratórios físicos, bancadas modernas e maletas para experimentos, software específicos, materiais com realidade aumentada. O curso tecnólogo powertech em Sistemas Elétricos da EAD Unicesumar irá formar um profissional capaz de atender às demandas dos sistemas elétricos, atuando no planejamento, projeto, implantação, construção, manutenção e operação de sistemas de distribuição de energia elétrica urbana e rural. Gerindo processos, qualidade e confiabilidade de sistemas elétricos.

Gestão da Produção Industrial (2 anos e meio) – EAD

Material didático exclusivo, impresso e gratuito, 80% de professores mestres e doutores. O curso de Gestão da Produção Industrial da EAD Unicesumar vai desenvolver conhecimentos e habilidades para gerenciar e operacionalizar processos produtivos, diminuindo custos e garantindo a qualidade e otimização na produção da empresa. Sempre levando em consideração aspectos éticos, ambientais, econômicos, tecnológicos e culturais, em uma formação humanística, crítica e reflexiva.

Gerontologia (2 anos) – EAD

Material didático exclusivo, impresso e gratuito, 80% de professores mestres e doutores. O curso de Gerontologia da EAD Unicesumar vai capacitar o profissional para atuar na atenção e no cuidado integral à pessoa idosa, sendo capaz de compreender o processo do envelhecimento e apoio na garantia de uma velhice ativa e saudável.

Ciências de Dados e Análise de Comportamento (2 anos e meio) – EAD

Material didático exclusivo, impresso e gratuito, 80% de professores mestres e doutores. No curso de Ciência de Dados e Análise de Comportamento da EAD Unicesumar, o estudante irá adquirir conhecimentos nas áreas de negócios, estatística e computação e será preparado para trabalhar com dados, transformando-os em informações relevantes para atender os objetivos de uma organização. Você estará capacitado para conhecer os princípios da computação e da matemática e até conteúdos mais específicos que vão lhe capacitar na coleta e interpretação de dados.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1247 – 04/02/2021