Unidade de Saúde do Industrial terá Polo de consultas para crianças a partir de hoje (08/05)

A partir desta segunda-feira (08/05), uma equipe exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde passou a reforçar o atendimento de crianças na Unidade de Saúde Industrial. Este novo serviço vai funcionar por aproximadamente quatro meses e foi implantado devido à chegada das temperaturas mais baixas e as mudanças bruscas do clima, época em que muitas crianças adoecem, gerando um aumento considerável no número de consultas de pediatria.

No polo UBS Industrial serão disponibilizados atendimentos médicos e de enfermagem para crianças de 0 a 12 anos. O secretário de Saúde, Bruno Rodelli Mendes Fontes, explica que basta chegar na Unidade e a criança será acolhida. O atendimento será das 07h30 às 18h30, de segunda à sexta-feira.

A diretora do Departamento de Atenção Primária, Regina Mendonça de Carvalho, relata que a escolha de montar o Polo na UBS Industrial deu-se pelo maior quantitativo de atendimentos de crianças com casos leves no Pronto Atendimento Infantil (PAI). Ela explica ainda que “todas as crianças poderão ser atendidas no local, porém orienta-se que a população de outras regiões procure a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência”.

Quando procurar o atendimento no Polo

Febre (temperatura acima de 37,5ºC ou mais);

Hipotermia (menos do que 35,5ºC);

Secreção do ouvido;

Manchas na pele;

Constipação intestinal;

Dor abdominal recorrente;

Dor leve de qualquer natureza;

Escabiose (sarnas);

Recusa alimentar, prostração ou desidratação;

Perda de peso;

Fraqueza;

Náuseas e vômitos;

Diarreia;

Pediculose (Piolhos);

Tosse seca ou produtiva;

Sintomas gripais (coriza, dor de garganta);

Realização de testes de COVID-19;

Conjuntivite.

Serviço

O Polo de Atendimento está funcionando a partir desta segunda-feira (08/05) na Unidade de Saúde Silvio Roberto Skraba (Industrial), rua Andorinha, 151 – bairro Capela Velha.

Foto: Carlos Poly/SMCS.