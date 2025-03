Unifacear promove Feira de Emprego e Profissões no Shopping Pinheiros no dia 22 de março

A faculdade Unifacear, em parceria com o Shopping Pinheiros, realizará no sábado, 22 de março, mais uma edição da sua Feira de Emprego e Profissões. O evento acontecerá no primeiro andar do shopping, das 12h às 20h. Os interessados devem levar a carteira de trabalho e alguns currículos impressos, além de seus documentos pessoais.

No ano passado a feira foi realizada na própria instituição de ensino. A iniciativa foi bem recebida e, agora, a organização pretende torná-la um evento anual. O objetivo é levar as oportunidades do mercado de trabalho para a população.

Diversas empresas estarão presentes para divulgar vagas de empregos, estágios e programas de trainee, além de realizar cadastros de currículos e compartilhar suas trajetórias. Até o momento, estão confirmadas: ACIAA, CIEE, Clínica São Vicente, Gerar Estágios, Influx, Risotolândia, RH Social Araucária e SINE.

“Gostaríamos de convidar todos a prestigiarem o evento, desde estudantes do ensino médio até aqueles que buscam uma recolocação profissional ou novos desafios”, destaca a equipe da Unifacear.

Edição n.º 1456. Victória Malinowski.