Unifacear prorrogou promoções da blackfriday até o dia 10 de dezembro

A UNIFACEAR anunciou a prorrogação de sua Black Friday até o dia 10 de dezembro, oferecendo condições especiais para quem deseja iniciar uma graduação ainda mais acessível. A campanha, que contempla cursos presenciais, semipresenciais e EAD, promete levar economia, flexibilidade e a oportunidade de uma formação completa aos novos acadêmicos.

Para os cursos presenciais e semipresenciais, a instituição disponibiliza 20% de desconto em todo o curso, benefício válido para matrículas realizadas dentro do período promocional. Além disso, quem ingressar nesses formatos garante uma bolsa de 100% em uma Pós-Graduação EAD, permitindo que o estudante conclua não apenas a graduação com economia, mas também avance para uma especialização totalmente gratuita.

Conforme o regulamento, o aluno precisa cursar toda a graduação na UNIFACEAR para manter o direito à pós gratuita, que pode ser escolhida entre diversas opções disponíveis, exceto Engenharia de Segurança do Trabalho, mantendo também as regras de não transferência e de perda do benefício em caso de trancamento ou cancelamento de matrícula.

Já para quem busca flexibilidade sem abrir mão de qualidade, a Graduação EAD chega com uma oferta atrativa: 50% de desconto em todo o curso, válida exclusivamente para novas matrículas realizadas no período estipulado. Assim como nas demais modalidades, o desconto é garantido enquanto o aluno mantém sua matrícula ativa, sendo perdido em casos de trancamento, cancelamento ou abandono do curso.

A promoção também reforça algumas regras gerais importantes, como a necessidade de pagamento da primeira mensalidade até o dia 10 de dezembro de 2025 para assegurar os benefícios, além do respeito aos prazos mensais para a manutenção dos descontos

A campanha segue ativa até o dia 10 de dezembro e você pode ver todas as condições no site https://www.unifacear.edu.br/black-friday-2025-unifacear/.