Urgente: vacinação de gestantes está temporariamente suspensa em Araucária

Foto: Carlos Poly

A Secretaria Municipal de Saúde informou na manha desta terça-feira, 11 de maio, a decisão de suspender temporariamente a vacinação contra a Covid-19 de gestantes, prevista para começar na quarta-feira, 12, no município. Esta decisão ocorreu em virtude da nota técnica da Anvisa emitida na noite de ontem, 10, que orienta a suspensão imediata do uso da vacina produzida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford para este público.

Como no momento o município não dispõe de doses de outros fabricantes, a estratégia adotada foi a suspensão temporária. Novas orientações a respeito da vacinação de gestantes em Araucária serão comunicadas após pareceres técnicos do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde e da Anvisa.

Puérperas e doenças crônicas

A vacinação de puérperas (mulheres que tiveram bebês a partir do dia 25 de março de 2021), está mantida para esta quarta-feira (12). Além disso, a vacinação de pessoas com comorbidades, doenças crônicas, que estava prevista para iniciar no dia 13, será antecipada para amanhã. Portanto, comórbidos que tenham entre 55 e 59 anos, poderão se vacinar nos dias 12, 13 e 14.

Mais informações poderão ser obtidas no Disk Corona 0800-642-5250.

Texto: PMA