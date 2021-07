Usuários precisam ficar preparados para pequenos “problemas” com as mudanças no TRIAR

Usuários precisam ficar atentos a eventuais transtornos com a mudança na operação do Triar. Foto: Marco Charneski

A mudança de um sistema de transporte coletivo que diariamente leva e traz para casa quase cinquenta mil pessoas é como trocar os pneus de um carro com ele em movimento. Logo, mesmo no melhor dos cenários, é bem possível que um ou outro problema aconteça na próxima segunda-feira, 26 de julho, quando as três novas empresas que irão tocar o TRIAR iniciam suas operações.

A operação é ainda mais complexa porque a atual concessionária do sistema não venceu nenhum dos lotes da concessão. Assim, teremos a Viação Tindiquera transportando os passageiros até por volta da uma hora da madrugada de segunda e as três novas empresas começando a levar a população araucariense para o trabalho por volta das 4 horas da madrugada do mesmo dia.

A complexidade dessa troca ganha mais alguns ingredientes porque, além dos ônibus, haverá também a troca do sistema de bilhetagem utilizado pelo Município. Hoje, o gerenciamento de créditos dos cartões-transporte é feito pela Dataprom e passará a ser feito pela Transdata.

No melhor dos cenários o passageiro vai conseguir embarcar no horário, validar seu cartão certinho, desembarcar em seu destino na hora certa e nem sentir que o sistema mudou. Porém, como toda obra gera alguns transtornos momentâneos, é possível que nos primeiros dias das novas empresas um ou outro itinerário atrase, o cartão demore um pouco mais para liberar a catraca, entre outros inconvenientes. A Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), no entanto, garante que eventuais inconvenientes serão resolvidos no menor prazo possível e que os ganhos com o Novo TRIAR serão permanentes. “Estamos trabalhando para darmos ainda mais eficiência ao nosso TRIAR. Porque o TRIAR é nosso. Não é desta ou daquela empresa. É da população de Araucária. Ao longo dos últimos anos, dentro do que nos foi determinado pelo prefeito Hissam, avançamos muito para tornar o sistema mais universal, com passagem barata, transporte gratuito para os estudantes, dentre várias outras mudanças sempre em benefício do usuário e seguimos nessa caminhada. Então, se tivermos um outro problema com a entrada em operação do Novo TRIAR, tenham certeza que estaremos trabalhando para resolver”, explica o secretário de Planejamento, Samuel Almeida da Silva.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021