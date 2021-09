Vacinação contra a Covid-19 é suspensa em Araucária

Foto: Carlos Poly

Retomada pela manhã desta segunda-feira, 13 de setembro, a Prefeitura informou no começo da tarde que, por falta de doses, a campanha de vacinação contra Covid-19 precisou ser suspensa novamente no município. Segundo o comunicado, a remessa recebida do Governo do Estado no final de semana já esgotou. Araucária aguarda a chegada de novos lotes de vacinas para a convocação de novas faixas etárias, entretanto, a aplicação da segunda dose continua sem interrupções nos pontos de vacinação.

Com a última remessa de vacinas entregue ao município pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) realizou a imunização dos araucarienses de 21 anos completos no Parque Cachoeira. “Assim que o Estado enviar uma nova remessa de imunizantes a campanha será retomada. Fique atento aos canais oficiais da Prefeitura para ter informações a respeito da vacinação”, orienta a SMSA.

Texto: PMA e Redação