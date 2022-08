Vacinação contra a Covid para crianças de 4 anos inicia nesta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (11/08), as Unidades de Saúde de Araucária irão aplicar a vacina contra a Covid-19 em crianças a partir de 4 anos completos, conforme orientações do Programa Nacional de Imunizações para vacinação do público infantil. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que não é necessário intervalo entre a dose da Covid e as vacinas de rotina. Desta forma, é possível aproveitar o momento da campanha da poliomelite e fazer as duas vacinas na mesma hora.

A SMSA orienta para os dias e horários de atendimento de cada UBS e para a necessidade de manter o distanciamento na fila de espera e o uso obrigatório de máscara. Além disso, pede que a criança vá com apenas um acompanhante.

US da Área Urbana – horário das 08h30 às 16h

Segunda-feira – US Boqueirão e Santa

Terça-feira – US Vila Angélica, CSU, Costeira

Quarta-feira – US Padre Chico, Shangri-lá

Quinta-feira – US Industrial e CSA

Sexta-feira – US Califórnia e Tupy



US da área rural

As Unidades de Saúde do interior seguirão o agendamento e fluxo interno, conforme já vinham realizando até então.

Balanço da dose de reforço

Acompanhando uma tendência nacional, muitas pessoas estão deixando de procurar as unidades de saúde para receber as doses de reforço da vacina contra Covid. Este também é o caso de Araucária.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, dentro do público alvo para as doses de reforço, 61% da população recebeu a 1ª dose, representando 74.716 pessoas. Quanto à 2ª dose de reforço, a procura teve uma queda significativa, com apenas 30% da população sendo vacinada, representando um total de 22.247 pessoas. Os dados referem-se ao período até 27/07/22.

A Saúde lembra que para realizar o reforço 2, é necessário ter o intervalo de 4 meses do reforço 1.

Foto – Freepik

Texto: Maurenn Bernardo