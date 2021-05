Vacinação contra Covid-19 é suspensa em Araucária nesta quarta-feira, 26

Foto: Carlos Poly

Por falta de novos lotes, a aplicação da primeira e da segunda dose da vacina contra Covid-19 foi suspensa no município nesta quarta-feira, 26 de maio. Segundo a Prefeitura, Araucária aguarda a chegada de novas doses para dar andamento à campanha.

Na última terça-feira, 25, com a última remessa de vacinas entregue ao município pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) realizou um mutirão de vacinação voltado aos grupos prioritários. Foram imunizados gestantes e puérperas que tinham comorbidades – pessoas com deficiência que recebem o BPC;- e portadores de doenças crônicas que tenham 18 anos completos ou mais.

Número de vacinados

Até terça-feira, 25, foram vacinados 23.649 araucarieses com a primeira dose. Já com a segunda dose, 9.375 cidadãos receberam o imunizante.

Mutirão

Com a chegada de novas doses na tarde de quarta-feira, 26, está programado para esta quinta-feira, 27, um novo mutirão dedicado a imunização dos cidadãos com mais de 18 anos e que tenham deficiência permanente comprovada. A ação acontecerá no Parque Cachoeira, tanto drive thru (sem descer do carro) como ponto fixo, das 9h às 16h.

Os aptos a receberem a dose precisarão apresentar documento comprobatório que atenda ao conceito de deficiência permanente adotado nesta estratégia, podendo ser: laudo médico que indique a deficiência; cartões de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência documento oficial de identidade com a indicação da deficiência; ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.