Vacinação por faixa etária é retomada em Araucária

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura comunicou na manhã desta quarta-feira, 2 de junho, que foi retomada a vacinação contra a Covid-19 por faixa etária, destinada a população em geral da cidade. O primeiro chamamento da nova etapa de imunização é para os moradores que irão completar 59 anos neste ano. Ou seja, nascidos no ano de 1961 entre os meses de junho e dezembro. Esse público poderá se vacinar no Ginásio Joval de Paula Souza, nesta quarta-feira, até às 16h.

As demais idades serão chamadas conforme o município receba novas doses por parte do Ministério da Saúde. O chamamento será realizado por meio do site e dos canais oficiais da Prefeitura de Araucária.

Dúvidas e mais informações sobre a vacinação contra a covid-19 poderão ser obtidas pelo Disk Corona 0800-642-5250.

Texto: PMA