Mais de 130 empresários de Araucária foram homenageados na noite de segunda-feira, 20 de outubro, com o certificado “Araucária que Move”, uma iniciativa do vereador Vagner Chefer (PSD). A homenagem aconteceu durante uma noite de confraternização no Araucária Clube de Campo.

O vereador agradeceu a presença de todos, declarou ser uma honra premiar os empresários locais e justificou a homenagem como justa, pelo compromisso e dedicação dos empresários que contribuem ativamente para o crescimento e fortalecimento do Município.

“Vocês são a força que impulsiona Araucária rumo a um futuro mais promissor. Cada empreendimento aqui representado carrega não apenas resultados, mas propósito, coragem e impacto real na vida das pessoas. Araucária se move porque vocês fazem acontecer e é com essa energia coletiva que continuaremos crescendo, inovando e construindo novas oportunidades”, declarou o edil.

