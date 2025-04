Vai pra Foz? Wonder Park é um passeio que vale a pena fazer

Há 4 anos, no coração de Foz do Iguaçu, um sonho se tornou realidade. O Wonder Park nasceu de uma paixão que ultrapassou as fronteiras do tempo e da imaginação, e se transformou em um lugar onde a magia dos carros, das águas, luzes e natureza se encontram, criando um lugar especial para toda família.

A história do Wonder Park começou com um empresário, colecionador de automóveis e queria de alguma maneira dar fim para os veículos que possuía, então, chamou seu filho para esboçar algum projeto dentro da área. Dentre todos os veículos, tinha muitos carros que participaram de filmes e surgiu a ideia da mudança, em vez de fazer um museu de automóveis, se desenvolveu um parque temático com carros de cinema. Além dos veículos que possui no Movie Cars, foram comprados outros que faltavam para chegar na composição atual.

Foi desenvolvido todo o projeto, conceito único no mundo, levou praticamente 05 anos da concepção inicial até a inauguração do projeto. Realizadas melhorias no terreno, embelezamento no lago, tudo prevendo a expansão do Parque, criando uma marca chamada Wonder Park. Depois, desenvolveu-se a segunda atração, que é o Show das Águas, inspirado no show de Las Vegas e Dubai, com o diferencial da projeção em 3D.

O Show das Águas também era uma inovação dentro do Brasil, um produto que não existia, levou mais de um ano, não somente para importação dos equipamentos para entender como funcionava todo o maquinário e fazer a configuração da fonte, e, recentemente foi expandido o projeto Lumina Park, que seria o terceiro atrativo, também único no Brasil, com uma pegada mais ecológica, por se tratar de um passeio na floresta, envolvendo a tecnologia, que une duas paixões dos visitantes que vêm a Foz do Iguaçu. Nos próximos semestres serão desenvolvidas atrações para todos os públicos.

O Wonder Park continua crescendo. É um dos atrativos mais visitados e comentados de Foz do Iguaçu.

Para mais informações sobre as atrações, acesse https://wonderparkfoz.com.br/