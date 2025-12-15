As finais da primeira Copa Araucária de Futebol 7 aconteceram no domingo (07), na Sede Esportiva Mineiro Bate Bola, coroando o Vale dos Pinheirais como o grande campeão da temporada após vencer o Santa Cruz por 2 a 1. O segundo colocado no masculino foi o Santa Cruz e em terceiro lugar ficou o time Favorita.

No feminino venceu a equipe Campina da Barra, em segundo lugar ficou o time Favorita e a terceira colocação foi do Santa Cruz.

Vale dos Pinheirais e Campina da Barra são os campeões da Copa Araucária de Fut7
O torneio, que reuniu 8 associações e 203 atletas, começou em outubro e reafirmou o propósito de incentivar a prática esportiva e fortalecer a integração entre as associações de moradores do município. Diante da excelente adesão, a organização já planeja uma nova edição para 2026.

A competição foi promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a União das Associações de Moradores de Araucária (Unamar).

