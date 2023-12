Valmir Gomes: Daniel Kochmann

Conheci o Daniel anos atrás como radialista esportivo na Rádio Iguaçu, depois estreitamos nossa amizade na cobertura dos jogos do Araucária pelo Campeonato Estadual. Daniel tem sangue de radialista nas veias, desde a tenra idade trabalhou na Rádio Iguaçu AM 830, onde iniciou como rádio escuta e chegou até comandar programas esportivos ao lado do saudoso e querido Tião Calado. Inclusive participou da direção da referida rádio por muitos anos. Uma carreira de sucesso.

No esporte fez de tudo na Liga de Araucária, seu início foi como Delegado da Liga, depois Secretário, Tesoureiro, vice-presidente até chegar à Presidente da Liga de Futebol de Araucária. Uma carreira brilhante dentro do esporte local.

Foi inclusive Secretário de Esportes da Prefeitura de Araucária, com ótimo trabalho. Hoje Daniel Kochmann é funcionário público concursado da Prefeitura de Araucária. Como radialista, sempre que necessário presta serviço à comunidade, já que é um qualificado repórter. Como esportista é um abnegado, pronto a colaborar em todas as competições da sua Araucária.

Na verdade, Daniel é um profissional na acepção do termo, usa sua qualidade pessoal em prol da comunidade. Daqui desejo vida longa ao Daniel, que continue sendo esta pessoa sempre com disposição para trabalhar em prol do esporte da cidade de Araucária.

PETRAGLIA X FELIPÃO

Como temos um número muito grande de torcedores do rubro-negro em Araucária e região, vou discorrer sobre a entrevista do presidente Mário Celso Petraglia,dada na última segunda feira em Curitiba, nas dependências do Atlhético. Entre outras respostas Petraglia falou sobre a saída do Luis Felipe Scolari, o Felipão.” Felipão nem sequer se despediu de mim, tínhamos um projeto, que foi rompido com sua saída.” Pelas palavras do Petraglia, ele está aborrecido com o seu ex-técnico, que ele julgava o mestre do futebol do CAP. Na verdade Felipão foi seduzido pelo alto salário do Atlético Mineiro. Simples assim. No futebol como na vida, quase sempre o dinheiro fala mais alto! Isto que Felipão por sua vitoriosa carreira, é um milionário do futebol.

AMODEO X GUTO FERREIRA

O senhor Carlos Amodeo diretor executivo da atual SAF do Coritiba, andou dando entrevista no mesmo dia do Petraglia. Não falou nenhuma novidade, a não ser o nome do novo técnico, Guto Ferreira, que no ano passado foi despedido do Coritiba, até agora ninguém sabe a causa. Um fato me chama atenção na entrevista do Amodeo. A dispensa após o jogo de domingo do técnico Thiago Kosloski e seu auxiliar Reginaldo Nascimento, como se fossem os únicos culpados pelo rebaixamento do Coritiba. Muitos são os culpados inclusive o sr Amodeo, que contratou atletas sem as mínimas condições técnicas e físicas. Faltou respeito ao Thiago e Reginaldo, deveriam terminar o campeonato, só depois dispensados.

BIOGRAFIA CAIO JÚNIOR

O amigo e escritor Adriano Ratmann vai lançar no dia 14 de dezembro a biografia do Caio Junior um atleta e técnico vitorioso, que faleceu na queda do avião da Chapecoense anos atrás. Adriano fez uma pesquisa sem igual da vida e dos títulos da carreira esportiva do Caio Junior. Imagino uma obra grandiosa, pela somatória de virtudes da dupla Caio Jr e Adriano Ratmann. Um jogou muito o outro escreve bem. Tabela de sucesso. Não percam local Biblioteca Pública de Curitiba das 17 às 20 horas do dia 14 de dezembro de 2023.

DR. INOLAN

Um dia décadas atrás conheci o Inolan jogando comigo no Araucária, onde inclusive fomos campões na década de 60. O tempo passou e Inolan hoje é um conceituado médico ortopedista. Joguei algum tempo em Porto Alegre, Curitiba, Pinhais, Campo Largo, etc. posso dizer para os leitores que o Inolan foi o melhor quarto zagueiro com quem eu atuei. Clássico e com segurança absoluta. Quem viu ele jogar vai me dar razão, craque na zaga e na medicina. Vida longa Dr. Inolan.

Edição n.º 1391