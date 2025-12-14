O ano de 2026 chega daquele jeito que mexe com a gente lá no fundo. É o ano da Roda da Fortuna, o Arcano 10, e quando essa roda gira, meu amor, ela não pergunta se você está pronta. Ela só gira.
Na carta, a roda dourada está ali no centro, mas o que carrega o peso mesmo é Anúbis lá embaixo — quase dizendo “desce aqui e encara o que você empurrou para o porão da alma” — e a Esfinge no topo te olhando como quem sabe exatamente quem você é quando ninguém está olhando.

A Roda não fala de consequência automática. Ela fala de consequência kármica: Tudo o que você jogou para baixo dessa roda, todo medo que você empurrou com a barriga, toda escolha que fingiu não ver… tudo isso sobe.Sobe porque a vida te devolve você mesma. Sobe porque tua alma trabalha com justiça, não com improviso. E aí vem a sorte da alma ou o azar da alma — depende do que você moveu lá dentro.

Anúbis aparece para lembrar que ninguém atravessa a vida inteira sem encarar sombra. E a Esfinge, soberana lá em cima, é quase uma professora dizendo: “Amada, quanto mais consciência, menos queda.” Saber quem você é te mantém no topo.

E sim: 2+0+2+6 = 10. A Roda regendo 2026. A Numerologia ainda reduz para 1 e traz o Mago. E eu, como tarólogo há mais de 10 anos, te digo com tranquilidade: ele não só cabe aqui como complementa perfeitamente.

O Mago é aquele que tem tudo na mesa e fala “agora eu crio”. Ele é o início, o impulso, o movimento consciente que faz a roda girar. E deixa eu te dizer do meu jeito bem direto: 2026 vai ser rápido. Sem muita margem para drama.

Quem estiver alinhado com prosperidade vai multiplicar como nunca imaginou. Quem estiver deixando a vida financeira ao acaso pode se preparar para sustos. Será um ano de extremos: ou você sobe muito ou desce rápido. Oito ou oitenta.

A Roda da Fortuna e o Mago estão dizendo a mesma coisa: “Se mexe, amada. Inicia. Cria. Se lança. Para de estacionar tua vida.” Porque se você virar barragem emocional, esse ano rompe. Mas se deixar fluir, ele multiplica.

Se 2025 te derrubou, te confundiu ou te deixou exausta, respira. 2026 olha para você e pergunta: “Vamos subir de volta, amada?” E aí sobe — mas sobe com consciência, sobe sabendo o que aprendeu, sobe se honrando, sobe escolhendo você.

Que a Roda da Fortuna te eleve ao topo que você merece. Que o Mago desperte teu poder de criação.
E que tudo aquilo que desceu em 2025 agora suba com força e sentido. Agora… bora fazer sucesso, amada. E como eu sempre digo nos meus vídeos:

“Que a luz que te conduz seja sempre a sua consciência, que assim seja!”.

Edição n.º 1495.