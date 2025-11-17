Ufa! O ano avança a passos rápidos, e com a brisa quente que anuncia o verão se aproximando, chegamos ao penúltimo capítulo de 2025. Quem por aí não sente a energia de fechamento pairando no ar? Nesta semana, tivemos um evento cósmico poderoso, o portal numérico 11/11, que abre a porta para o Mês Mestre, nos convidando a uma última e profunda faxina antes da chegada de dezembro, e hoje, 13 de novembro, ainda surfamos nesta onda de iluminação.

Hoje, quero mergulhar na força do número 11, um número mestre na numerologia, símbolo de intuição, iluminação e sabedoria. O portal 11/11 que celebramos é um momento de alinhamento com o Eu Superior, uma janela mágica para manifestar a realidade que desejamos e receber insights profundos. É a vibração da inspiração, que nos lembra que somos construtores da nossa própria vida. Este número, por ser duplicado, potencializa a energia da unidade e nos força a olhar para dentro com honestidade.

O penúltimo mês do ano, Novembro (11), age como um verdadeiro preparatório para o grande encerramento de 2025. Enquanto Dezembro (12/3) nos trará a celebração e a comunicação do que foi vivido, Novembro exige a nossa revisão espiritual. É a hora de fazer o inventário das sementes plantadas desde janeiro e, o mais importante, de cortar os laços que drenam nossa energia. Pense em Novembro como o mês da faxina energética profunda para que o ciclo de 2025 se feche de maneira completa e harmoniosa, garantindo que a energia do novo ano entre sem pesos do passado.

Para ajudar neste processo de limpeza e intuição, sugiro um ritual simples para você fazer em casa. Acenda uma vela branca (para purificação) e sente-se em silêncio, de preferência com uma ametista nas mãos, se tiver, pois esta pedra potencializa a intuição. Escreva em um papel tudo que você deseja deixar em 2025—mágoas, projetos não concluídos, padrões de pensamento limitantes. Depois, queime este papel com a chama da vela, imaginando que você está cortando energeticamente esses pesos. Peça ao Mestre 11 que ilumine seu caminho, mostrando a direção exata para fechar o ano.

Falando em iluminação, a cor que se destaca neste período é o lilás, que nos conecta com a transmutação e o perdão. Para defumações de ambientes, a Sálvia Branca e o Incenso são poderosíssimos para limpar e abrir o canal da intuição. A Sálvia, em especial, é conhecida por sua capacidade de limpar registros de memórias antigas. Use-a para defumar todos os cantos da casa, liberando as energias estagnadas de um ano inteiro, e sinta o aroma leve que a purificação traz.

Permita-se ouvir a voz suave do seu Eu interior neste Mês Mestre. Novembro é o convite para você parar de fazer e começar a sentir. A chave para um encerramento de 2025 farto e equilibrado está na profundidade da sua intuição. Que você tenha um Novembro de luz e grandes revelações! Sigam-me no @tarodafortuna.

Edição n.º 1491.