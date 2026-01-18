Hoje eu não vim escrever uma coluna. Hoje eu vim te atender. Quero que você imagine isso com clareza: uma sala de atendimento simples, silenciosa, um pouco fora do tempo. Você entra, senta à minha frente e eu te observo por alguns segundos antes de falar. Se você tiver dificuldade de me imaginar, olhe a minha foto ao lado do nome deste espaço no jornal. É ali que eu estou. Sou eu que te recebo agora.

Respira fundo. Não precisa ter pressa. Consulta de verdade começa no silêncio. Eu te peço apenas uma coisa: pense no momento da sua vida. Não no que você conta para os outros, mas no que você sente quando ninguém está olhando. Na pergunta que insiste em voltar. Na resposta que você talvez evite ouvir.

Feche os olhos por alguns instantes. Imagine que eu te peço isso com calma, quase num sussurro. Agora visualize uma cor. Não pense demais. A primeira que surgir está correta. Rosa, azul ou amarelo. Essa cor é o caminho da mensagem que você precisa neste exato momento em que chegou até este texto.

Se a cor que veio foi o rosa, eu te digo com franqueza: você atravessa desafios que não são apenas práticos, são energéticos e espirituais. Há um cansaço invisível, pequenas turbulências que se repetem, como se algo sempre tentasse te desalinhar. Este momento pede cuidado espiritual, oração, proteção e fortalecimento do seu campo. Se a sua questão for amorosa, vejo claramente a necessidade de limpeza energética para abrir caminhos sentimentais ou de blindagem espiritual para proteger um relacionamento que anda exposto demais. Nem tudo se resolve conversando. Algumas coisas precisam ser cuidadas no plano invisível. A esperança existe, mas ela exige zelo, não negligência.

Se a cor que te chamou foi o azul, a conversa fica mais profunda. Você guardou demais dentro de você. Engoliu verdades, adiou decisões, tentou seguir em frente fingindo que não doía. Só que agora a vida começa a puxar essas respostas do fundo, como quem tira água de um poço antigo. Isso assusta, eu sei.

Olhar para dentro nunca é confortável. Mas é o único caminho possível neste momento. Verdades emergem, soluções que antes você não cogitava começam a fazer sentido. Existe um processo de cura em andamento e ele não é superficial, é existencial. Você não está se perdendo. Você está finalmente se encontrando.

Se a cor que apareceu foi o amarelo, a notícia é boa, mas não ingênua. Sua energia se abre, a vida começa a circular com mais leveza. Prosperidade, movimento, afeto e oportunidades se aproximam. Vejo amorosidade à frente, mas também escolhas difíceis. Talvez um novo amor surja e para segui-lo algo precise ficar para trás. Talvez no campo material surjam oportunidades que exigem coragem para sair do conhecido. A multiplicação é real, mas ela depende de uma coisa essencial: lealdade a quem você é. Prosperar traindo sua essência cobra um preço alto demais. Seja fiel a você e o caminho se organiza.

Agora eu te pergunto, olhando nos teus olhos, como toda consulta termina: em que ponto dessa leitura você sentiu o corpo reagir? Onde algo apertou, aliviou ou fez sentido demais para ser coincidência?
Meu nome é Evandro, também conhecido como Vando Fortuna. Sou cartomante há mais de dez anos.

Aqui fizemos apenas um exercício guiado pela sua intuição, mas se você sentir que precisa aprofundar, eu sigo disponível para te orientar. Neste ano quero você mais perto. Me acompanhe no @tarodafortuna no Instagram, TikTok ou YouTube. E se precisar de uma consulta, meu contato é 85 99960 2893. A porta está aberta. Eu continuo sentado aqui, te esperando.

Edição n.º 1498.