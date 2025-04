Vara de Família está com processo aberto para contratar estagiário de Direito

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) liberou um edital com informações sobre o processo seletivo de estagiários para o Gabinete do Juízo da Vara da Família e Sucessões, Infância e Juventude, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial do Foro Regional de Araucária.

Para participar do processo seletivo, o estudante precisa estar cursando a partir do 4° semestre do curso de Direito e possuir idade mínima de 16 anos. Uma porcentagem de vagas serão destinadas a grupos de pessoas específica, como 30% para negros, 10% para pessoas com deficiência (PcD) e 3% para indígenas. O restante das vagas serão destinadas à ampla concorrência.

A seleção ocorrerá por meio de uma prova objetiva e discursiva, seguida de uma entrevista com a autoridade solicitante. Quem for selecionado, terá uma carga horário de 5 horas diárias, sendo 25 horas semanais, com auxílio-transporte e uma bolsa-auxílio de R$ 1.576,26.

Segundo o edital, o estágio deve durar dois anos, com exceção para pessoas com deficiência (PcD). A inscrição é gratuita e deve ser realizada de forma online. O candidato deve preencher um formulário que está disponível pelo link https://www.tjpr.jus.br/concursos/estagiario, onde também está disponível o edital para mais detalhes do processo seletivo. As inscrições ficarão disponíveis por dez dias no portal do TJPR.