Veículo roubado há três meses em Curitiba, foi recuperado pela GMA

Foto: divulgação

A Guarda Municipal recuperou nesta segunda-feira, 5 de julho, um veículo Ford KA que tinha sido roubado no bairro Portão, em Curitiba, há cerca de três meses. O carro circulava próximo ao Cemitério Central, na rua Júlio Szymanski, e quando o motorista percebeu a aproximação da viatura, notou que os três ocupantes ficaram nervosos. Eles seguiram sentido Rodovia do Xisto, e no caminho deixaram o carro morrer por três vezes, o que chamou ainda mais atenção dos agentes.

A equipe tentou realizar a abordagem na entrada da rodovia, mas quando os GMs desembarcaram da viatura, o motorista do KA acelerou. A GM iniciou o acompanhamento tático e pediu apoio de outras viaturas. O motorista seguiu pela rodovia, sentido Curitiba, entrou no bairro Tatuquara, passando pelo bairro Vitória Régia, e seguiu para a Cidade Industrial, furando sinais, subindo em calçadas, e colocando em risco os ocupantes, transeuntes e as equipes policiais. Na rua Rodolpho Hatschbach, esquina com a rua Cyro Correia Pereira, na CIC, uma equipe consegui fazer com que o veículo parasse e realizou a abordagem.

No interior do veículo foram encontradas chaves de outros veículos, bem como celulares. Durante o acompanhamento, a equipe notou que o carona do veículo KA jogou algo próximo de onde pararam. Foram feitas buscas e encontrado um revólver calibre 38, com cinco munições intactas. Os três ocupantes do veículo foram encaminhados à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, no bairro Vila Izabel, em Curitiba. A especializada ficará responsável por investigar outros possíveis crimes cometidos pelo trio.