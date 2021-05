Veja como ficarão os serviços em Araucária durante o feriado de Corpus Christi

Foto: divulgação

Em razão do feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira, 3 de junho, e do ponto facultativo na sexta-feira, 4, exceto para as atividades essenciais nas repartições públicas, conforme o decreto 36.092, a Prefeitura de Araucária informou nesta segunda-feira, 31, como será a dinâmica de funcionamento dos serviços na cidade.

No paço municipal, os atendimentos aos cidadãos serão suspensos a partir de quinta-feira, retornando as atividades na segunda-feira, 7. Os setores de limpeza pública, Guarda Municipal e de urgência e emergência, como UPA, SAMU, o Centro Especial de Combate à Covid-19 e o Disk Corona (0800 642 5250), funcionarão normalmente ao longo do feriado. A GMA atende à ocorrências pelo 153.

Para quem utiliza o transporte coletivo do município, os ônibus do sistema TRIAR circularão no horário de domingo na quinta-feira, 3. Já na sexta-feira, 4, seguirá a escala normal como dia útil, bem como no sábado, 5. Vale lembrar que as unidade básicas de saúde não são postos de atendimento de urgência e emergência, portanto, estarão fechadas no feriado e no ponto facultativo.

Decreto

Araucária segue respeitando o decreto vigente publicado pelo Governo do Estado na quarta-feira, 26. As medidas mais restritivas para o enfrentamento da pandemia começaram a valer na sexta-feira, 28, e seguem sem alteração ao longo do feriado.

Texto: PMA e redação