Venda de biscoitos gourmet vai ajudar mulheres em tratamento contra o câncer

A Confeitaria Gritten fará a venda de biscoitos gourmet, para conscientizar a população sobre o câncer de mama. Os biscoitos, decorados com o laço rosa serão vendidos no dia 22/10, na Matergi Materiais de Construção, localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, 2600, jardim Iguaçu, das 10h às 13h. Neste dia também será ministrada uma palestra sobre o Outubro Rosa, com a fundadora e presidente da ONG EVA, Adri Ribeiro. A entidade ajuda mulheres em tratamento contra o câncer e parte do valor arrecadado com a venda dos biscoitos será revertida para este fim.



Adri comenta que quando acometidas pelo câncer, as mulheres ficam impossibilitadas de trabalhar, e normalmente alguém do círculo familiar também, pela necessidade de assisti-las durante o tratamento. “Por isso é necessário que haja um suporte através de cestas básicas e kits de higiene, para manter o bem-estar dessas famílias. Essa é uma das vertentes da instituição. Movida por essa causa, a Patrícia Narok, confeiteira artística, decidiu realizar esta venda solidária, para conscientizar a população sobre o câncer de mama e auxiliar a ONG. A população pode contribuir com a instituição, e receber uma recompensa deliciosa”, convida Adri.



Os biscoitos possuem duas opções de massa: baunilha ou chocolate, são cobertos pelo símbolo da luta contra o câncer de mama e custam apenas R$5,00.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo