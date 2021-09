Veteranos de Araucária vencem na 2ª rodada da Copa Bem Paraná

Velha guarda do futebol araucariense está mandando bem na competição. Foto: divulgação

O time Eternos Craques Araucária venceu o jogo da 2ª rodada da 1ª Copa Bem Paraná de Futebol Master 2021 contra o Real Deportivo, por 2X1. A partida aconteceu no sábado, 28 de agosto, no Estádio Lordes Garaldo, em Colombo. O próximo adversário da velha guarda do futebol araucariense será a equipe Tiozinhos da Bola, e o jogo será no sábado, 11 de setembro, às 15h, no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. O confronto, válido pela 3ª rodada, terá transmissão ao vivo pela TV Web Resenha com Pereira (https://www.facebook.com/rptvradiowebnofutebol/).

A 4ª rodada está marcada para o dia 9 de outubro, e o adversário do Eternos Craques será o Esquadrão da Bola, e a 5ª rodada será em 4 de novembro, contra o Amigos do Macaris. Ambas as partidas ainda não têm local definido.

A Copa Bem Paraná é disputada por seis equipes: Eternos Craques (Araucária), Amigos do Macaris (São José dos Pinhais), Esquadrão da Bola (Curitiba), Real Deportivo (Campo Largo), Tiozinhos da Bola (Bocaiúva do Sul) e São Cristóvão (Piraquara).

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021