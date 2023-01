Veteranos Jatobá FC vence amistoso contra o União CIC

Enquanto aguardam a retomada do Campeonato Municipal de Segunda Divisão – Segundona, prevista pra 5 de fevereiro, os jogadores do Jatobá FC não descansam. Além dos treinos intensos, o time está participando de amistosos e no último domingo (15/01), enfrentou o União CIC, vencendo por 3X2. Os gols foram dos atletas Fino, Risada e Leka. No domingo (22), o Jatobá fará mais um amistoso contra o Campo Largo, às 9h, na casa do adversário.

Já a equipe do Projeto De Olho no Futuro também jogou no domingo passado e perdeu para o União CIC por 4X3. “Foi difícil, eles trouxeram um time livre, muito violento e a partida teve muitas faltas”, disse Luiz Tavares, um dos dirigentes do clube. No próximo domingo o time do projeto enfrentará o Líder Ferragens, às 9h, na Arena Jatobá.