Neste final de ano, é essencial que os tutores fiquem em alerta para os cuidados que devem ser tomados com seus pets, tanto pela questão do calor do verão, quanto pelas festas de fim de ano. O veterinário Luciano Buch, sócio proprietário da Clínica Veterinária Araucária – CVA, abordará sobre esses cuidados e como os tutores devem agir.

No verão, é fundamental que o animal sempre tenha acesso a água limpa e fresca e ambientes ventilados e confortáveis, além disso, é importante evitar que ele fique em casinhas expostas ao sol ou preso em locais quentes. Os passeios devem ser feitos preferencialmente no início da manhã ou no final da tarde, evitando os horários de sol mais intenso.

“Para pets mais idosos, muito peludos ou sensíveis ao calor devem evitar pet shops ou locais fechados nos horários mais quentes do dia. Sempre que possível, opte por horários mais tranquilos para banho e tosa, permitindo que o animal retorne rapidamente para casa”, reforça o profissional.

O veterinário também faz o alerta para a hora do passeio ao ar livre, onde o asfalto pode atingir temperaturas muito elevadas e causar queimaduras nas patinhas. Os tutores devem evitar passeios quando o tempo estiver muito quente, e é orientado a utilização de hidratante específico para as patas. Também é recomendado o uso de protetor solar veterinário, principalmente em animais de pelagem clara e pele sensível.

Para ajudar no conforto térmico, é possível oferecer petiscos refrescantes, como picolés caseiros feitos com sachê e frutas seguras para pets, como maçã, banana e melancia. Para os gatos, uma boa opção é congelar o Churu, formando um “geladinho” próprio para eles.

Fogos de artifício

As festas de fim de ano são sempre acompanhadas pelos fogos de artifícios, e o doutor Luciano ressalta que o ideal é começar a preparar os pets para esse momento com antecedência. “Se a casa receber visitas ou tiver aumento de barulho, vá acostumando o animal gradualmente, deixando música, rádio ou TV ligados para ajudar a abafar os sons externos. Caso necessário, mantenha o pet em um ambiente seguro, confortável e com menor estímulo sonoro externo sempre deixe o som ambiente mais alto para mascarar barulho externo”, orienta.

Para essas ocasiões, existem calmantes veterinários que podem ser utilizados preventivamente, geralmente iniciados cerca de uma semana antes dos eventos com fogos. Em casos de animais muito ansiosos, pode ser necessária a avaliação veterinária para indicação de medicações controladas, sempre com prescrição adequada.

Alimentação

Sobre a alimentação dos pets, o doutor Luciano enfatiza que é muito importante NÃO oferecer alimentos humanos aos animais nessa época. Alimentos temperados, gordurosos ou doces podem causar problemas gastrointestinais graves, como pancreatite. Como por exemplo chocolate, uva passa, figo e outros alimentos, que são tóxicos e podem levar a complicações severas, inclusive ao óbito. “Cuidar da prevenção é a melhor forma de garantir um verão e um final de ano mais tranquilos e seguros para os nossos pets”, finaliza o veterinário.