VI Conferência Municipal de Cultura começa nesta sexta-feira (15)

Começa nesta sexta-feira (15/09) e vai até sábado (16), a VI Conferência Municipal de Cultura de Araucária, que acontece no Centro de Convivência, que fica na Av. Nossa Sra. dos Remédios, n° 1073 – bairro Fazenda Velha. Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Conferência terá como tema nesta edição, a “Democracia e Direito à Cultura”.

Esta será a etapa municipal da IV Conferência Nacional de Cultura, que deverá acontecer em Brasília em março de 2024, é uma grande oportunidade de ampliar o debate com a sociedade sobre o conceito de cultura como política e avaliar a proposta de revisão na legislação do Sistema Municipal de Cultura de Araucária. O evento é aberto a comunidade em geral.

Na sexta-feira, dia 15, acontece a abertura, com o credenciamento das 18h às 19h30. Todos os participantes da Conferência poderão opinar nas discussões, mas a SMCT ressalta que é importante que todos venham com suas pontuações preparadas, para dinamizar o tempo de debate.

A Conferência continua no sábado, 16, com novo credenciamento a partir das 8h. Pela manhã os participantes serão divididos em seis Eixos Temáticos, conforme orientação do Ministério da Cultura. Cada Eixo discutirá suas temáticas pertinentes, elaborando propostas que serão votadas após o intervalo para almoço. Também no período da tarde será feita a eleição de escolha dos delegados que irão à Conferência Estadual.

A SMCT destaca que durante a VI Conferência não serão discutidos os editais e outras informações sobre a Lei Paulo Gustavo, que terá uma audiência pública ainda em setembro exclusivamente para tratar desse assunto.

Programação da Conferência

Sexta-feira – 15/09

18h às 19h30: credenciamento

19h: abertura, leitura e aprovação do regimento

19h30: discussão da proposta da reformulação de leis do Sistema Municipal de Cultura de Araucária

Sábado – 16/09

8h às 9h: credenciamento e café

9h: início e direcionamento para os grupos de trabalho – eixos

9h15 às 12h: discussão dos eixos

12h às 13h30: intervalo para almoço

13h30 às 14h30: apresentação e sistematização de propostas

14h30 às 15h: credenciamento de candidatos a delegados

15h às 15h30: apresentação

15h30 às 17h: eleição de delegados para a Conferência Estadual de Cultura

Foto: Carlos Poly / SMCS

Edição n.º 1380