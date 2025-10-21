A Via Araucária está com inscrições abertas para um curso de capacitação profissional gratuito que ocorrerá dos dias 11 a 14 de novembro. Nesta terceira edição do Qualificar, a cidade escolhida foi Araucária, que terá 30 vagas ofertadas.

O “Qualificar – Transformando Caminhos” é uma iniciativa social da concessionária que promove formação profissional para pessoas que desejam retornar ou se realocar no mercado de trabalho. Ao término do curso, os currículos dos participantes serão incluídos no banco de talentos da Via Araucária.

Os temas a serem abordados durante o curso são: postura profissional, trabalho em equipe, elaboração de currículo, segurança do trabalho (foco em NR12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), conservação de rodovias, noções de meio ambiente, sustentabilidade e ética. Também em parceria com o Senac, o Qualificar vai oferecer formação técnica em Qualidade no Atendimento ao Cliente.

O projeto ainda conta com a parceria da ONU Migração e da Prefeitura de Araucária. As inscrições já iniciaram e encerram no dia 05 de novembro, pelo link (CLIQUE AQUI) as aulas acontecem na

O curso acontece de 11 a 14 de novembro na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, bairro Sabiá, no horário das 08h às 17h.