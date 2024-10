Vítima de incêndio na área rural de Capoeira Grande pede ajuda com doações

Na última sexta-feira, 18 de outubro, por volta de 12h, aconteceu um incêndio em uma casa na rua Paulo Strugala Sobrinho, na área rural de Capoeira Grande.

No momento do incêndio, estavam dentro da casa a moradora Angela, e o filho de uma vizinha. Felizmente, ambos conseguiram sair a tempo e não se machucaram. Não há informações sobre a causa do incêndio, mas Angela diz que o fogo se espalhou rapidamente, já que a casa era de madeira.

Na casa moravam a Angela e o marido, e ambos estão ficando temporariamente na casa do filho. “Perdi tudo que eu tinha, de anos de trabalho e de batalha”, a moradora relata com tristeza.

Uma campanha de arrecadação está sendo realizada para ajudar essa família. Estão sendo aceito doação de móveis, roupas, produtos de limpeza, de higiene e outros utensílios. Além disso, a família também está pedindo mão de obra e doações de matérias de construção, para reerguer a casa. Quem não puder fazer doação dessa forma, também está sendo aceito PIX pela chave 66803918904 no nome de Angela. Para mais informações, entrar em contato pelo número (41) 99820-5290.