Vítimas fatais do acidente na Avenida das Nações eram membros da Igreja Congregação Cristã no Brasil

As duas pessoas que perderam a vida no acidente grave ocorrido na manhã desta terça-feira (13/09), na Avenida das Nações, eram membros da Igreja Congregação Cristã do Brasil e estavam indo para o trabalho. Dervaz dos Santos tinha 51 anos e era morador da área rural de Guajuvira e Egnaldo Machado, 42 anos, morava no Jardim Industrial. Além deles, o filho e o genro do senhor Dervaz também se feriram no acidente, porém segundo familiares, já tiveram alta do hospital e passam bem.

Apesar do luto e da tristeza pela perda do ente querido, a família de Dervaz dos Santos está pedindo ajuda para localizar uma bolsa com documentos, em nome de Daniel de Almeida, que foi perdida no momento do acidente.