Viva Rio assume comando do HMA

A organização social Viva Rio assumiu a gestão do Hospital Municipal de Araucária (HMA) na última quarta-feira, 1º de novembro. A empresa venceu o processo seletivo emergencial promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).

O contrato é para um período de 180 dias, sendo que o Município repassará à OS até R$ 4,8 milhões por mês. Cerca de 30 pessoas vieram da sede da Viva Rio, que fica na capital do Rio de Janeiro, para atuar nessa fase de transição da antiga mantenedora (Santa Casa de Chavantes) para a atual.

Apesar da força tarefa montada pela Viva Rio, a transição vem gerando alguns problemas, principalmente no que diz respeito aos vínculos empregatícios do corpo de funcionários. Vários deles entraram em contato com nossa reportagem para relatar que não concordam com o modelo que a OS ofereceu à chamada “equipe multi”, que reúne os profissionais com nível superior, como enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos e outros. “Eles não querem nos contratar com carteira assinada, querem nos pagar como se fossemos pessoas jurídicas (PJs). Para isso seríamos tipos sócios de uma empresa que eles mesmo abririam e teríamos como se fosse cotas dessa empresa. No final das contas, receberíamos algo em torno de 20 reais por hora trabalhada”, pontua uma enfermeira.

Já para empregados de nível médio e básico, a contratação permaneceria sendo feita com base nas regras da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Também estaria havendo impasses na celebração da contratação das empresas terceirizadas que atuam no HMA, como ultrassonografia, radiografia e outras.

Sobre o assunto, a Secretaria Municipal de Saúde já adiantou que não concorda com a modelagem de contratação oferecida ao corpo de enfermagem e à chamada equipe multi, sendo que já informou aos representantes da empresa sobre esse posicionamento. A expectativa é que essas arestas sejam aparadas ao longo desta sexta-feira (3).

Procurada, a assessoria de comunicação da Viva Rio ainda não respondeu aos questionamentos enviados por nossa reportagem.

De onde vem?

De acordo com informações apuradas pelo O Popular, a Viva Rio nasceu em 1.993 e tem sede no município do Rio de Janeiro. A organização desenvolve projetos em áreas como saúde, esporte, cultura e assistência social. Ela possui contratos de gestão de unidades de saúde com as prefeituras do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Paraty, Pinheiral, além da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro. Entre os hospitais que administra estão o Hospital Municipal Oceânico e Hospital Municipal Albert Schweitzer, bem como várias UPAS, como a de Manguinhos e do Alemão.

Edição n.º 1387