Viva Rio ganha concorrência para administrar o HMA

Oito organizações sociais manifestaram interesse no processo seletivo para escolha da nova organização social que irá administrar o Hospital Municipal de Araucária (HMA). A abertura da concorrência aconteceu na última quinta-feira, 19 de outubro.

Das oito organizações interessadas, a comissão montada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) para tocar a contratação entendeu como aptas a participar da disputa três: Instituto Madre de Dio, Pró-Vitta e Viva Rio.

Dessas três, a que alcançou maior pontuação, sendo considerada vencedora foi a Viva Rio. O prazo para recursos se encerra esta semana e, caso não haja alterações, a organização deve passar a gestar o HMA já a partir da semana que vem.

Além do HMA, a Viva Rio também será a responsável pela gestão do Pronto Atendimento Infantil (PAI), que funciona anexo ao hospital. Os repasses mensais da Secretaria de Saúde para manutenção do HMA e do PAI estão na casa dos R$ 4,9 milhões. A Viva Rio venceu com uma proposta de R$ 4,8 milhões. O contrato oferecido neste processo seletivo é de até seis meses e vigorará enquanto o Município não concluir a concorrência principal para seleção da OS que ficará responsável por gerir o Hospital e o Pronto Atendimento Infantil por até cinco anos.

O plano de trabalho apresentado pela Viva Rio prevê a gestão do PAI e do HMA, que tem um total de 84 leitos, classificados da seguinte forma: 23 leitos de clínica médica, 13 leitos de clínica cirúrgica, 10 leitos de clínica pediátrica, 18 leitos de clínica obstétrica, 9 UTIs adultas, 3 UTIs pediátricas, 5 UTIS neonatais, além de outros três leitos de UCIN.

O plano de trabalho prevê ainda uma série de cirurgias eletivas que a empresa terá que realizar mensalmente no HMA. São 33 cirurgias gerais, 5 cirurgias pediátricas, 15 cirurgias ginecológicas, 10 cirurgias ortopédicas de baixa e média complexidade, 3 cirurgias ortopédicas de alta complexidade, 10 laqueaduras e 20 cirurgias vasculares.

No que diz respeita as médias de exames mensais que precisam ser realizados para alcançar a meta e fazer jus ao valor total do repasse estão, entre outros, 400 mamografias, 1500 radiografias, 400 ultrassonografias, 60 ecocardiogramas, 30 testes ergométricos, 500 eletrocardiogramas, 165 endoscopias e 75 colonoscopias.

De onde vem?

De acordo com informações apuradas pelo O Popular, a Viva Rio nasceu em 1.993 e tem sede no município do Rio de Janeiro. A organização desenvolve projetos em áreas como saúde, esporte, cultura e assistência social. Ela possui contratos de gestão de unidades de saúde com as prefeituras do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Paraty, Pinheiral, além da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro. Entre os hospitais que administra estão o Hospital Municipal Oceânico e Hospital Municipal Albert Schweitzer, bem como várias UPAS, como a de Manguinhos e do Alemão.

Foto: Marco Charneski

