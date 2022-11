Você sabe onde torcer pela Seleção Brasil em Araucária?

Muitos barzinhos, lanchonetes, hamburguerias e pubs de Araucária vão abrir nos horários dos jogos do Brasil na Copa do Catar, para receber os clientes que querem torcer pela seleção junto os amigos, tomar umas bebidas e degustar uns petiscos. Há opções para todos os gostos (e bolsos). Confira alguns desses locais.

Brejas & Birras

Todos os televisores estarão ligados para quem quiser curtir a emoção da Copa no Brejas & Birras. O endereço é Av. Archelau de Almeida Torres 119 — Centro. Instagram @brejasebirraspub.

Villa Hygge

O food park já entrou no clima do Hexa e os clientes também poderão curtir shows nos intervalos dos jogos. O endereço é Rua Paraná, 322 — Iguaçu. Reserve sua mesa pelo WhatsApp 41 99551-9525.

La Brasa Burger

A hamburgueria está com promoções especiais para os torcedores. O endereço é Avenida Manoel Ribas, 3188. Faça sua reserva através do WhatsApp 41 99747-4742.

Cold Beer

Deu a louca na Cold! São várias promoções e cortesia especial da casa para quem for assistir aos jogos. O endereço é Rua Pedro Druszcz, 255, Centro. Saiba mais pelo Instagram @djmorenarosaa.

Deck Burguer Bar

Na Deck o torcedor também pode reservar sua mesa para acompanhar os jogos do Brasil. O endereço é Av. Archelau de Almeida Torres, 583 — Centro. Saiba mais pelo Instagram @deckbuguerbar.

Boteko do Tico

Traga seu palpite para o Boteko do Tico e ganhe um chopp na faixa. Participe do bolão também. O endereço do boteko é Rua Joaquina Tonchak, 707, Porto das Laranjeiras e o Instagram é @botekodotico.