Você sabia que violar os direitos dos animais é crime?

Em um mundo perfeito, não haveria sofrimento e nenhum cachorro sentiria a dor do abandono ou dos maus tratos. Porém a realidade é outra, e infelizmente nem todos os bichinhos conseguem se salvar. Mas você sabia que o mês de dezembro é totalmente voltado aos animais? Intitulado Dezembro Verde, é nesse mês que comemoramos o Dia Internacional dos Direitos dos Animais (10/12). Isso mesmo! Eles também têm direitos, que vão desde o direito à vida, ao respeito e à proteção do homem, pois são seres sencientes, ou seja, capazes de sentir e sofrer.







O abandono e os maus-tratos contra animais são previstos como crimes na legislação brasileira. O autor pode ser autuado, receber multa de R$ 500,00 a R$ 3.000,00 e ser preso por até 5 anos, em caso de crimes contra cães e gatos. São considerados maus-tratos manter o animal preso em corrente curta (varia conforme o porte do animal); deixar o animal em espaço pequeno sem possibilidade de circulação e sem higiene; deixá-lo sem água e sem comida, sem abrigo do sol, chuva ou frio, com acesso livre à rua ou abandonado; ferir, mutilar ou envenenar o animal; e negar assistência veterinária, quando necessário.

O contexto é triste, mas se cada um fizer um pouco para ajudar, é possível evitar que tantos animais sejam vítimas de maus tratos e, em muitos casos, acabem morrendo.

Como denunciar

Denúncias de abandono e maus-tratos contra animais podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Meio Ambiente, localizada no parque Cachoeira, pelo link https://araucaria.atende.net/subportal/meio-ambiente/pagina/denuncia-de-maustratos-aos-animais ou em delegacias de polícia, preferencialmente na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente: (41) 3251 – 6200.