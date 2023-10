Voleibol de Araucária chega invicto à semifinal do Paranaense

Impecável! Assim podemos descrever a apresentação do voleibol masculino SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck, que encerrou a fase de classificação do Campeonato Paranaense em primeiro lugar e invicto.

No último sábado (07/10) o time, que já estava classificado, venceu o Vôlei Clube Cascavel por 3 X 0, com parciais de 25/12, 25/20 e 25/12, dando mais um show em quadra, para alegria da sua fiel torcida.

“Fizemos uma partida tranquila. A equipe deles já não tinha chance de entrar no G6 e isso facilitou pra gente”. Araucária Vôlei e a AMVP de Maringá estão classificados diretos para as semifinais e esperam os adversários das quartas de final. Nós enfrentaremos o vencedor do jogo das quartas entre Nova Esperança X Unilife Maringá. O AMVP pegará o vencedor do jogo das quartas entre Ivaiporã X NELP Paranaguá”, disse o técnico Everson Ribeiro.

Todas as partidas da semifinal e da final serão realizadas em Araucária, entre os dias 3 a 5 de novembro, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira.

