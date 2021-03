Voleibol masculino perde e dá adeus ao título da Superliga B

Voleibol se despediu da Superliga B. Foto: divulgação

A equipeo SMEL Araucária/ASPMA/Berneck perdeu o segundo jogo das quartas de final, de uma série de melhor de três, e se despediu da Superliga B e da chance de acesso à elite do voleibol brasileiro no próximo ano. A derrota foi contra o Unimed/Aero (RN), por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/23 e 25/17. O jogo aconteceu na cidade de Castro, na tarde de segunda-feira, 22 de março, já que em Araucária a partida estava impedida de acontecer por força dos decretos estadual e municipal, com medidas restritivas de combate à Covid 19.

Segundo o técnico Everson Ribeiro, o time fez uma excelente campanha e conseguiu chegar às quartas de final, disputando com equipes fortes. “Infelizmente perdemos a primeira partida por 3X1 lá em Natal, e já ficamos com uma pequena desvantagem. Agora perdemos de 3X0 e estamos fora da competição. Tivemos desfalques na equipe, por conta da morte do pai de um dos nossos atletas na véspera do jogo e dois jogadores não puderam entrar em quadra porque estavam com intoxicação alimentar. Foram vários fatores que contribuíram para este resultado negativo, mas faz parte, vamos seguir treinando”, lamentou o técnico Everson Ribeiro.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021