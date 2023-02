Voleibol masculino vence mais uma na Superliga B e se prepara para o próximo jogo, em casa.

Anota aí mais uma pra conta do voleibol masculino SMEL Araucária/Aspma/Berneck na Superliga B. Após vencer o Vôlei Futuro de Araçatuba na estreia da competição, no sábado (28/01), o time ganhou do Goiás Vôlei por 3X1 (parciais de 25×23 / 24X26 / 25X17 e 25×23), jogando fora de casa. Segundo o técnico Everson Ribeiro, o Goiás é um adversário muito qualificado e a vitória foi extremamente importante e merecida pelo que a equipe apresentou na partida.

“Optamos por um jogo agressivo no saque e tivemos sucesso na escolha, apesar de termos tido erros excessivos desse fundamento no primeiro set. O mérito dessa vitória é do grupo, pois tivemos necessidade de fazer mudanças na equipe durante o jogo e os atletas corresponderam bem demais, mostrando a qualidade do nosso jovem elenco”, analisou.

No próximo sábado (04/02), o Araucária volta a jogar em casa, no Ginásio Joval de Paula Souza, às 19h, contra o Niterói Vôlei. “Nosso próximo confronto será frente a um time que também venceu seu último jogo, um adversário difícil, mas estamos nos preparando intensamente para fazer uma grande partida em casa. A expectativa é de um grande jogo de voleibol e esperamos sair com mais uma vitória”, disse Everson.

O técnico convocou a torcida para lotar o Ginásio e apoiar a equipe. “Estamos preparando uma ótima promoção para nossa apaixonada e vibrante torcida. Todos aqueles que doarem alimentos para a campanha solidária do Araucária Vôlei vão participar do sorteio de camisas oficiais autografadas pela equipe”, convida.

Foto de: Thaise Oliveira/FPV.