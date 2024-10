Wesoly Dom estará na 2ª edição do evento ‘Junak Convida’ neste sábado (19)

Neste sábado, 19 de outubro, o grupo folclórico de dança polonesa Wesoly Dom de Araucária irá participar da segunda edição do ‘Junak Convida’, organizado pelo Grupo Folclórico Junak.

Ao todo serão sete convidados se apresentando no palco, além de outros grupos de dança da Polônia, Alemanha, Angola e Argentina. O evento conta com o apoio da Casa Cultura Polônia Brasil, Sesc Paraná́ e Consulado Geral da Polônia.

“Nosso primeiro convite para participar de uma apresentação com o grupo Junak aconteceu em julho, durante o Festival Folclórico e de Etnias do Paraná, no Teatro Guaíra. Eu já fui coreógrafo do grupo Junak há alguns anos. E agora estarei lá com meu grupo do coração, Wesoły Dom”, relata João Carli.

O Wesoly Dom possui dois grupos, sendo o infantil e o adulto. Neste espetáculo, o grupo adulto é que irá se apresentar. O coreógrafo João explica que o Wesoly Dom está planejando criar o grupo master, que será composto por pais dos integrantes dos outros dois grupos e antigos dançarinos que faziam parte do folclore e que sentem vontade de participar novamente.

O ingresso do ‘Junak Convida’ está saindo por 30 reais, e pode ser adquirido com o próprio grupo Junak ou um dos convidados, incluindo o grupo araucariense. A lista completa dos artistas que vão se apresentar está disponível no Instagram @grupojunak. Para acompanhar as apresentações do grupo Wesoly Dom, basta seguir o Instagram @grupo.wesolydom.

O evento será realizado às 20h no palco do SESC de Esquina, localizado na rua Visconde do Rio Branco, 969 – Mercês, em Curitiba.

Wesoly Dom

O Grupo Folclórico polonês Wesoly Dom de Araucária – que traduzido para português significa casa alegre – foi fundado em 13 de maio de 2000 e é pioneiro no movimento da cultura polonesa em Araucária.

Tendo como presidente Célia Soczek, o grupo tem a responsabilidade de divulgar e manter viva a história dos imigrantes poloneses, através do folclore, idioma, e segmentos ligados a cultura.

Atualmente possui grupos de dançarinos infantil, juvenil e adultos num total de 45 integrantes, sem contar os colaboradores e diretoria. Seu acervo conta com mais de 500 itens de trajes que foram produzidos em solo brasileiro, bem como originais poloneses.

Em 23 anos de existência, sua marca é reconhecida e os espetáculos ultrapassam o marco de aproximadamente 1.000 apresentações. Reconhecido internacionalmente, o grupo polonês de Araucária estabeleceu parceria com instituições importantes dentro e fora da Polônia.

Edição n.º 1437. Victória Malinowski com assessoria.