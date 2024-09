Na sexta-feira, 23 de agosto, São José dos Pinhais foi palco de um grande espetáculo protagonizado pelo time de enxadristas do Colégio COC Araucária. O 3º Circuito de Xadrez promovido pelo município tem um total de 4 etapas. No final do ano, a instituição com mais pontuação, somando os pontos de todos os atletas, levará o troféu de melhor colégio do Estado.

Até este momento, as meninas do COC Centro estão na liderança e as do COC Bilingue estão na vice-liderança. Entre os meninos o COC está em 2º lugar geral. Para esta competição, o colégio levou 50 enxadristas. O desempenho dos atletas na terceira etapa foi simplesmente excepcional, com muitos campeões.

“Parabéns a todos os medalhistas e atletas do COC por representarem tão bem o colégio e levarem a bandeira COC ao lugar mais alto do pódio”, disse a diretoria.

Xadrez do COC Araucária conquista 23 medalhas no 3º Circuito de São José dos Pinhais 1

Títulos já conquistados

O xadrez do COC já coleciona títulos importantes na modalidade. Foi campeão do Regional com o time feminino em Rio Negro/PR, campeão da Macro Regional com as meninas em Campo Largo/PR, na final do Estadual Estudantil ficou em 9º lugar entre o Paraná todo, na última edição da Copa Escolar De Xadrez. Em Araucária levou 5 dos 6 troféus disputados.

Nos Jogos Escolares do Paraná, na categoria individual, o CC teve dois alunos destaque: João Vitor foi campeão do Rápido Em Rio Negro/PR e Letícia Guimarães campeã do Blitz Rio Negro/PR. A próxima competição dos enxadristas será a 4ª e última etapa do Circuito de São José dos Pinhais.

Edição n.º 1430.