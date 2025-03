XVI Conferência Municipal de Saúde acontecerá neste final de semana na Unifacear

A XVI Conferência Municipal de Saúde, que será realizada entre os dias 28, 29 e 30 de março, no Centro Universitário Unifacear, abordará sobre o fortalecimento da Política Municipal de Saúde e o aprimoramento do Sistema Único de Saúde (SUS). Representantes da comunidade, trabalhadores e gestores de saúde se reunirão para debater e definir as diretrizes que nortearão a saúde pública do município.

O tema central será “Consolidação da Política Pública Municipal de Saúde”, com outros sete subtemas adicionais que abordarão desde a atenção primária e secundária à saúde até o financiamento do SUS e o controle social.

As discussões sobre os assuntos serão realizadas apenas por ouvintes que se inscreveram previamente, enquanto a votação é exclusiva aos delegados já eleitos.

O Centro Universitário Unifacear está localizado na Avenida das Araucárias, n° 3803, no bairro Thomaz Coelho.

Confira o cronograma:

28/03/2025:

16h30 – Credenciamento;

18h30 – Mesa de abertura;

19h30 – Painel sobre a análise da situação de saúde de Araucária;

20h – Aula Magna;

21h – Encerramento.

29/03/2025:

8h – Credenciamento continua até o final da leitura do regimento;

8h30 – Leitura do regimento;

9h – Grupos de trabalho;

16h – Plenária dos segmentos para eleição das entidades para a Gestão 2026/2029 do COMUSAR.

30/03/2025:

8h – Recepção e Coffee;

8h30 – Plenária final;

13h – Homologação das entidades para a Gestão 2026/2029 do COMUSAR.