Neste sábado, 18 de outubro, diversas Unidades Básicas de Saúde, da área urbana e rural, vão abrir para atualização da carteira vacinal para crianças e adolescentes de até 15 anos. Em alguns casos, adultos poderão se vacinar para febre amarela e sarampo. Todas as unidades terão horário de funcionamento das 08:00 ás 17:00.

A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Araucária (SMSA), tem como objetivo garantir que todas as faixas etárias estejam com a imunização em dia.

Para deixar o momento mais divertido e incentivar a participação das famílias, o Zé Gotinha vai marcar presença em várias unidades ao longo do dia.

Confira os horários e locais onde o Zé Gotinha estará:

08h50 – UBS Dr. Sílvio Skraba (Industrial)

09h30 – UBS Valmir Hervis (Califórnia)

10h00 – UBS Nossa Senhora de Fátima (Vila Angélica)

10h30 – UBS Padre Francisco Belinowski

11h00 – UBS Paulo Reis (Estação)

11h30 – UBS Dom Inácio Krause (Boqueirão)

13h30 – UBS São Francisco de Assis (CSU)

14h00 – UBS Araucária (CSA)

14h20 – UBS Alceu do Vale Fernandes (Costeira)

15h00 – UBS Santa Mônica

15h30 – UBS Shangri-lá

16h00 – UBS São José (Tupy)

Edição n.º 1487.