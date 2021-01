​Mais 1.663 diagnósticos e 19 óbitos pela Covid-19 são registrados no Paraná

Compartilhe esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira, 11 de janeiro, mais 1.663 novos diagnósticos da infecção causada pelo novo coronavírus e 19 mortes em decorrência da doença no Paraná.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Estado soma 471.201 casos confirmados e 8.695 mortos desde o início da pandemia.

Os casos divulgados nesta segunda-feira são de janeiro de 2021 (1.532) e dos seguintes meses de 2020: julho ( 2), agosto (2), setembro (4), outubro (1), novembro (7) e dezembro (115).

INTERNADOS

Segundo o informe, nesta segunda-feira 1.268 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 1.016 pacientes em leitos SUS (562 em UTI e 454 em enfermaria) e 252 em leitos da rede particular (131 em UTI e 121 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.379 pacientes internados, 504 em leitos UTI e 875 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

Os 19 pacientes que faleceram, relatados neste informe, são 7 mulheres e 12 homens, com idades que variam de 34 a 82 anos. Os óbitos ocorreram entre 20 de novembro 2020 a 10 de janeiro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Foz do Iguaçu (5) e Barracão (2). A Secretaria da Saúde registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos municípios de Arapongas, Assis Chateuabriand, Cantagalo, Cascavel, Coronel Vivida, Diamante do Norte, Ivaté, Matelândia, Ouro Verde do Oeste, Sulina, Tupãssi e Vera Cruz do Oeste.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 3.748 casos de residentes de fora, sendo que 73 pessoas foram a óbito.

Texto: Agência de Notícias do Paraná