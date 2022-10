Lula ou Bolsonaro? Quem leva em Araucária no 2º turno

Totalizada a apuração em Araucária no último dia 2 de outubro, o candidato Jair Bolsonaro (PL) acabou obtendo o maior número de votos nas urnas da cidade. A diferença para o segundo colocado, no entanto, foi bem inferior ao que se viu no Estado do Paraná. Aqui, digamos assim, Bolsonaro e Lula (PT) tiveram quase um empate técnico.



O candidato à reeleição obteve no primeiro turno 37.999 votos, o que corresponde a 46,43% do eleitorado. Já Lula alcançou 35.403, o que equivale a 43,26% dos votos válidos. A diferença de apenas 2.596 faz com que a disputa local no segundo turno seja incerta e tem animado os cabos eleitorais de ambos os candidatos para o round final no próximo dia 30 de outubro.



A direção municipal do partido que tem Bolsonaro como candidato já anda se reunindo com representantes de outras siglas mais à direita do centro para organizar a campanha do atual presidente por estas bandas. Bolsonaro tem ainda o apoio de grupos, digamos assim, independentes, que no primeiro turno, inclusive, organizaram vários atos a favor da reeleição. Principal liderança do PL em Araucária, o vereador Eduardo Castilhos, explica que a ideia é realizar, além de adesivaços, pelo menos dois grandes atos pró-reeleição neste segundo turno.



Uma dessas ações seria um encontro na Praça da Bíblia, a data – porém – ainda não está acertada. Além disso, os pró-Bolsonaro pretendem realizar uma grande carreata pelas principais ruas da cidade. Isto na véspera das eleições, em 29 de outubro.



Já a campanha de Lula em Araucária é organizada principalmente pelos partidos PT e PV, ambos com certa estrutura na cidade. Ao longo dos últimos dias, por exemplo, eles se reuniram para estabelecer alguns atos da campanha petista nestas duas semanas que faltam para o segundo turno. “De imediato estamos reforçando as visitas aos eleitores e faremos um bandeiraço neste sábado, 15 de outubro, no Cavalo Baio. A campanha está na rua e acreditamos que no segundo turno conseguiremos reverter o resultado em Araucária”, destaca Rosane Ferreira (PV), que foi candidata ao Senado nestas eleições, conseguindo quase 500 mil votos.



Outros atos pró-Lula também estão sendo pensados na sequência, como uma carreata na véspera do dia da votação.



Desempenho



Apenas para efeitos de comparação, no segundo turno de 2018, Jair Bolsonaro conquistou na cidade 47.434 votos contra 25.283 votos de Fernando Haddad (PT).

Texto: Waldiclei Barboza