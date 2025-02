135 anos: CSN impulsiona desenvolvimento social e econômico em Araucária

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) tem desempenhado um papel estratégico no desenvolvimento de Araucária, cidade que celebra mais um aniversário com destaque para sua vocação industrial e crescimento econômico. Além de operar o mais moderno complexo siderúrgico a frio do grupo, a empresa investe em projetos sociais que beneficiam a comunidade local.

Com mais de 700 trabalhadores, a unidade da CSN em Araucária produz anualmente mais de 1,3 milhão de toneladas de aço laminado, gerando uma receita superior a R$ 3,5 bilhões. Os aços pré-pintados e galvalume fabricados na planta abastecem setores como construção civil, linha branca e indústria automotiva. Paralelamente ao impacto econômico, a empresa tem apostado na sustentabilidade, com destaque para um projeto de descarbonização que prevê a implementação de uma unidade de produção de hidrogênio verde.

Para além da indústria, a CSN atua na formação de jovens em situação de vulnerabilidade por meio da Fundação CSN. Há 17 anos, o projeto Garoto Cidadão atende 250 crianças e adolescentes, oferecendo atividades cul­turais e educacionais.

Em 2024, a Orquestra do Garoto Cidadão se apresentou no Museu Oscar Niemeyer e na Ópera de Arame, enquanto o grupo Tambores de Aço levou música e cultura para diversos pontos da cidade.

Foto: Divulgação. A unidade da CSN em Araucária conta com mais de 700 trabalhadores.

Os reflexos do projeto vão além da cultura. Exemplo disso são Helena, aprovada em Música na Universidade Federal do Paraná (UFPR), e Maria Eduarda, estudante de Dança na Faculdade de Artes do Paraná (FAP). Para facilitar a inserção profissional, a CSN também promove o programa Mentoria Cidadã, que já beneficiou 28 jovens, com 75% deles conquistando vagas de Jovem Aprendiz na empresa.

“A CSN tem um compromisso com o desenvolvimento de Araucária, não só como polo industrial, mas também no apoio da comunidade”, destaca Vinicius Sant’Ana Pinto, gerente geral de operações da CSN Paraná. Ele acrescenta: “Acreditamos que a transformação acontece quando unimos inovação e responsabilidade social. Projetos como o Garoto Cidadão e o Mentoria Cidadã são exemplos claros de como podemos contribuir para a educação e inclusão profissional dos jovens da cidade”.

Com apoio da Prefeitura de Araucária, por meio das secretarias de Assistência Social e Cultura, os projetos Garoto Cidadão e Mentoria Cidadã reforçam o papel da empresa como agente de transformação social. No aniversário da cidade, a CSN reafirma seu compromisso com inovação, sustentabilidade e desenvolvimento humano, consolidando seu impacto para além da produção de aço.

Edição Especial – Aniversário de Araucária: 135 anos.