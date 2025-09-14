A 1ª Copa Primavera de futebol de campo já tem data marcada para começar: domingo, 21 de setembro! O arbitral da competição aconteceu na sexta-feira (05) e sete equipes confirmaram participação. São elas: Projeto Vencer, Grêmio, Seleto, América, Instituto Everest FC, Esquadrão da Bola e Unidos do Beco. Os jogos serão realizados no Estádio Sebastião Calado (Estádio do Araucária).

Os três primeiros colocados vão receber troféus, medalhas e uma premiação em dinheiro, assim como o goleiro menos vazado e o artilheiro da competição.  O organizador Jamil de Jesus disse que este é mais um campeonato organizado com o objetivo de incentivar e movimentar o futebol amador de Araucária. “Esperamos que seja mais uma competição com muita disciplina, excelentes jogos e presença maciça das torcidas”, declarou.

1ª RODADA – DOMINGO (21/09) 

11h – Esquadrão da Bola X América FC

13h30 – Everest FC X Projeto Vencer

15h30 – Unidos do Beco X Grêmio Folga – Seleto    

