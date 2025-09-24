O Colégio Estadual Monteiro Lobato, localizado no bairro Estação, realizou uma Feira do Conhecimento para mostrar os trabalhos realizados pelos alunos durante o ano. A iniciativa partiu dos próprios alunos e professores, e com o sucesso dessa primeira edição, o objetivo é que a atividade se torne permanente.

Segundo o diretor da instituição, Roberto Hideo Seima, o propósito do evento é trazer a comunidade para a escola e mostrar como os estudantes estão se desenvolvendo, além das produções incríveis que são capazes de fazer. “Todas as turmas do colégio participaram com alguma contribuição para a Feira do Conhecimento. Algumas com produções de mostra de trabalhos, outras com oficinas, teatro, apresentação de experiências científicas, conscientização do Setembro Amarelo e do Setembro Verde”, declara.

O evento foi aberto ao público e contou com a venda de pastel e refrigerante, além de um bazar de roupas, calçados, utensílios e outros produtos. O dinheiro arrecadado será destinado para a compra de itens para aulas diversificadas que os professores possam elaborar, além de pequenas manutenções consideradas urgentes no colégio. O diretor Roberto faz um agradecimento aos professores, funcionários e estudantes que se dedicam para que eventos desse tipo aconteçam na instituição e também as pessoas que prestigiaram a primeira edição da feira.

Edição n.º 1483. Victória Malinowski.