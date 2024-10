220 candidatos disputam 13 vagas na Câmara

Depois de quase cinquenta dias de campanha e algumas desistências, Araucária chega ao grande dia das eleições municipais com 220 candidatos a vereador.

Exatamente! Neste domingo, 6 de outubro, o eleitor araucariense tem 220 opções para colocar como seu representante na Câmara de Vereadores.

O portal de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que do total de candidaturas, 64% é de pessoas do sexo biológico masculino e 36% do sexo biológico feminino.

A maioria dos candidatos informou ao TSE possuir o Ensino Médio completo. São 39,44% dos que disputam uma vaga na Câmara. Já os que possuem Ensino Superior completo representam 39,04%.

O grosso dos candidatos a vereador nestas eleições se declarou de cor branca. São 66,53%. Já os pardos são 23,51% e os pretos 9,56%.