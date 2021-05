2ª etapa do Paranaense de Karatê Virtual teve destaques araucarienses

Caratecas enviam vídeos, que são analisados pelos árbitros. Foto: divulgação

Os atletas araucarienses que já haviam se destacado na 1ª etapa do Campeonato paranaense de Karatê Virtual 2021, brilharam novamente na 2ª etapa da competição, realizada no sábado, 15 de maio. Organizada pela Federação Paranaense de Karatê, a prova conta com a participação de caratecas de todo o Paraná, que enviam vídeos, com uma sequência de movimentos de técnicas de ataque e defesa que exprime a forma de luta utilizada por cada estilo de arte marcial. Os vídeos são analisados por uma comissão de árbitros, que dão pontuações aos atletas, definindo quem serão os vencedores.

Araucária participou com 19 caratecas. “Parabenizamos os atletas, que tem se empenhado e praticado karatê mesmo diante das dificuldades da pandemia. Agradecemos também aos professores e árbitros, por todo o empenho e dedicação”, disse o sensei João Carlin Padilha.

Confira os resultados

• Yan Miguel Oliveira da Silva – 1º lugar Novos Kata Sub10 4.Kyu ao 3.Kyu Masculino 8 / 9 anos

• Laura Dangelo Donoso – 3º lugar Novos Kata Cadete 7. Kyu ao 3. Kyu Feminino 14/15 anos

• Nathaly Oliveira da Silva – 1º lugar Especial Kata Cadete 2. Kyu e acima – Feminino 14/15 anos

• Kauane Victoria Caustron – 3º lugar Especial Kata Cadete 2. Kyu e acima Feminino 14/15 anos

• Igor Gabriel Silva Santos – 3º lugar Igor Novos Kata Junior 7. Kyu ao 3. Kyu Masculino 16/17 anos

• Isaak Oliveira Cordeiro – 3º lugar Novos Kata Sub21 7.Kyu ao 3.Kyu Masculino 18/20 anos

• Ester Cassiane Rodrigues Carvalho – 3º lugar Novos Kata Senior 7.Kyu ao 3.Kyu Feminino 16 anos e acima

• Paola Oliveira dos Santos – 1º lugar Especial Kata Master A 2.Kyu e acima Feminino 32/35 anos

• Edson Aparecido Jorge Marques – 3º lugar Especial Kata Master C 2. Kyu e acima – Masculino 40/43 anos

• Anderson Aparecido da Silva – 1º lugar Senior PCD Cegos e Baixa Visão 18 anos e acima – Masculino

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021