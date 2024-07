5ª edição do Café Mães Atípicas Araucária será no dia 20 de julho. Garanta sua vaga!

O 5° café com as mães atípicas de Araucária será no dia 20 de julho, das 14h às 17h, na Rua Nelson Pereira de Souza, 303, bairro Fazenda Velha. O evento foi trazido pelo município pela Linda Franco, que era moradora de Araucária e hoje é mobilizadora social e ativista da adrenoleucodistrofia no Brasil. Ela perdeu um filho para esta doença rara quando ainda morava na cidade, e posteriormente criou o projeto que une mães que enfrentam dificuldades semelhantes com os filhos. Através do projeto elas conseguem fazer trocas de materiais hospitalares, cadeiras de rodas, leites especiais, medicamentos, equipamentos e, principalmente, experiências.

O Café das mães atípicas, que são mulheres que desempenham um papel excepcional ao cuidar de filhos com deficiências ou síndromes raras, retorna ao município onde foi criado, e vai debater temas importantes, como Maternidade Atípica, Acolhimento, Rede de Apoio, Autocuidado e Inclusão Social. “Você não está só, venha participar conosco desse encontro, que será importante para a troca de experiências e novos conhecimentos”, convidam as organizadoras.

Elas pedem também que as participantes levem um prato de doce ou salgado para a confraternização e, se possível, um brinde para sorteio. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail lindafranco78@gmail.com.

